Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Lohnende Logitech-Anlage?
|
28.01.2026 10:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Logitech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Logitech-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,02 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 105,241 Logitech-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.01.2026 auf 72,24 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 602,61 CHF wert. Damit wäre die Investition um 23,97 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 10,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Jetzt informieren!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Analysen zu Logitech S.A.
