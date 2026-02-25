Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Logitech-Performance
|
25.02.2026 10:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Logitech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 98,54 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,015 Logitech-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 70,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,54 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,46 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 10,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Analysen zu Logitech S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|76,32
|-1,55%
