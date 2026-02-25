NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Logitech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Logitech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 98,54 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,015 Logitech-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 70,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,54 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,46 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 10,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at