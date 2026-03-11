NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Logitech-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Logitech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81,50 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hat, hat nun 122,699 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 750,92 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 10.03.2026 auf 71,32 CHF belief. Damit wäre die Investition 12,49 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Logitech eine Börsenbewertung in Höhe von 10,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at