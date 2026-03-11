Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Logitech-Investment 11.03.2026 10:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Logitech-Investment von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Logitech-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Logitech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81,50 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hat, hat nun 122,699 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 750,92 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 10.03.2026 auf 71,32 CHF belief. Damit wäre die Investition 12,49 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Logitech eine Börsenbewertung in Höhe von 10,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

Nachrichten zu Logitech S.A.

mehr Nachrichten