Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Hochrechnung
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17.06.2026 10:04:19
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Logitech-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 17.06.2021 wurde die Logitech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Logitech-Papier an diesem Tag 116,25 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Logitech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,602 Logitech-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 750,97 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 16.06.2026 auf 87,30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,90 Prozent abgenommen.
Der Logitech-Wert an der Börse wurde auf 12,69 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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