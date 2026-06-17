NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Logitech-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Logitech-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 17.06.2021 wurde die Logitech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Logitech-Papier an diesem Tag 116,25 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Logitech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,602 Logitech-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 750,97 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 16.06.2026 auf 87,30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,90 Prozent abgenommen.

Der Logitech-Wert an der Börse wurde auf 12,69 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at