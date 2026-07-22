LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Frühe Anlage
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,32 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,834 LSI Industries-Aktien. Die gehaltenen LSI Industries-Papiere wären am 21.07.2026 210,16 USD wert, da der Schlussstand 23,79 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +110,16 Prozent.
LSI Industries wurde am Markt mit 858,85 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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