NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,32 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,834 LSI Industries-Aktien. Die gehaltenen LSI Industries-Papiere wären am 21.07.2026 210,16 USD wert, da der Schlussstand 23,79 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +110,16 Prozent.

LSI Industries wurde am Markt mit 858,85 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at