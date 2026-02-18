LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Performance im Blick
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden LSI Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 14,56 USD wert. Bei einem LSI Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 686,813 LSI Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 364,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,64 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte LSI Industries einen Börsenwert von 699,28 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu LSI Industries Inc.
Analysen zu LSI Industries Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LSI Industries Inc.
|18,50
|-0,54%
