NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die LSI Industries-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die LSI Industries-Anteile bei 11,65 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 858,369 LSI Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 18,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 300,43 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63,00 Prozent zugenommen.

Der LSI Industries-Wert an der Börse wurde auf 586,85 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at