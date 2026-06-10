LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Rentable LSI Industries-Anlage?
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem LSI Industries-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die LSI Industries-Aktie bei 12,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,045 LSI Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 24,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,35 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 97,35 Prozent.
Jüngst verzeichnete LSI Industries eine Marktkapitalisierung von 861,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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