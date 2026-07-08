NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LSI Industries gewesen.

Das LSI Industries-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,99 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 83,403 LSI Industries-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (24,91 USD), wäre die Investition nun 2 077,56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 107,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries bezifferte sich zuletzt auf 941,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at