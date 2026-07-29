NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in LSI Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die LSI Industries-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die LSI Industries-Aktie bei 18,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54,735 LSI Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LSI Industries-Aktie auf 23,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 311,99 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 31,20 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte LSI Industries einen Börsenwert von 853,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at