LSI Industries Aktie

LSI Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem LSI Industries-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,24 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,828 LSI Industries-Aktien. Die gehaltenen LSI Industries-Aktien wären am 24.02.2026 237,79 USD wert, da der Schlussstand 21,96 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 137,79 Prozent angewachsen.

Am Markt war LSI Industries jüngst 664,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LSI Industries Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu LSI Industries Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LSI Industries Inc. 18,70 1,08% LSI Industries Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen