NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem LSI Industries-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,24 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,828 LSI Industries-Aktien. Die gehaltenen LSI Industries-Aktien wären am 24.02.2026 237,79 USD wert, da der Schlussstand 21,96 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 137,79 Prozent angewachsen.
Am Markt war LSI Industries jüngst 664,87 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
