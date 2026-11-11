LSI Industries Aktie

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WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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Performance im Blick 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LSI Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem LSI Industries-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 102,669 LSI Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LSI Industries-Aktien wären am 10.11.2026 1 635,52 USD wert, da der Schlussstand 15,93 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +63,55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für LSI Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 623,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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