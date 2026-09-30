LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|LSI Industries-Investmentbeispiel
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in LSI Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Das LSI Industries-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 62,972 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 311,71 USD wert. Das entspricht einem Plus von 31,17 Prozent.
Am Markt war LSI Industries jüngst 781,48 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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