LSI Industries Aktie

LSI Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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Frühe Anlage 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie gebracht.

Das LSI Industries-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das LSI Industries-Papier bei 9,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 111,111 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 066,67 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Anteils am 21.04.2026 auf 20,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 130,67 Prozent gesteigert.

LSI Industries war somit zuletzt am Markt 634,63 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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