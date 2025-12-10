NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSI Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie gebracht.

LSI Industries-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LSI Industries-Papier bei 11,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 881,834 LSI Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.12.2025 16 534,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,75 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,34 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete LSI Industries eine Marktkapitalisierung von 585,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at