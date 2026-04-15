LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Lohnendes LSI Industries-Investment?
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15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor 3 Jahren verdient
LSI Industries-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren LSI Industries-Anteile 12,82 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die LSI Industries-Aktie investierten, hätten nun 78,003 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 502,34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +50,23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 606,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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