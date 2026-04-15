NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren LSI Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

LSI Industries-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren LSI Industries-Anteile 12,82 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die LSI Industries-Aktie investierten, hätten nun 78,003 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 502,34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +50,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 606,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at