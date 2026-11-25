So viel hätten Anleger mit einem frühen LSI Industries-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LSI Industries-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die LSI Industries-Aktie bei 13,26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die LSI Industries-Aktie investierten, hätten nun 7,541 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 106,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 531,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at