LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Lohnende LSI Industries-Anlage?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LSI Industries-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die LSI Industries-Aktie bei 13,26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die LSI Industries-Aktie investierten, hätten nun 7,541 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 106,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 531,19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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