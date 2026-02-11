LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Rentable LSI Industries-Anlage?
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor einem Jahr verdient
Das LSI Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LSI Industries-Papier bei 20,60 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die LSI Industries-Aktie investierten, hätten nun 48,544 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der LSI Industries-Aktie auf 22,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 108,74 USD wert. Damit wäre die Investition 10,87 Prozent mehr wert.
Alle LSI Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 709,54 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
