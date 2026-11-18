Heute vor 1 Jahr wurde das LSI Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die LSI Industries-Aktie an diesem Tag bei 17,30 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 578,035 LSI Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 15,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 803,47 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,97 Prozent abgenommen.

Am Markt war LSI Industries jüngst 573,37 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at