Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Lohnende Manhattan Associates-Anlage?
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04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: Hätte sich eine Manhattan Associates-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet?
Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 186,83 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Manhattan Associates-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,535 Manhattan Associates-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,22 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Papiers am 03.08.2026 auf 187,24 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,22 Prozent.
Manhattan Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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