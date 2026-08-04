NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: Hätte sich eine Manhattan Associates-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet?

Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 186,83 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Manhattan Associates-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,535 Manhattan Associates-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,22 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Papiers am 03.08.2026 auf 187,24 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,22 Prozent.

Manhattan Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at