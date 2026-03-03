Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Lukratives Manhattan Associates-Investment?
|
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Manhattan Associates-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59,23 USD. Bei einem Manhattan Associates-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 168,833 Manhattan Associates-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 139,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 631,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136,32 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich zuletzt auf 8,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.
|
03.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
03.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite gibt nach (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
23.02.26