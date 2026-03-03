NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Manhattan Associates-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Manhattan Associates-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59,23 USD. Bei einem Manhattan Associates-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 168,833 Manhattan Associates-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 139,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 631,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136,32 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich zuletzt auf 8,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at