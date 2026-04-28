NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Manhattan Associates-Aktie Investoren gebracht.

Die Manhattan Associates-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,255 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 137,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 240,57 USD wert. Das entspricht einem Plus von 124,06 Prozent.

Manhattan Associates wurde am Markt mit 8,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at