Manhattan Associates Aktie

Manhattan Associates für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913804 / ISIN: US5627501092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Manhattan Associates-Anlage? 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Manhattan Associates-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Manhattan Associates-Aktie bei 201,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,970 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 223,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 109,29 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,93 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Manhattan Associates eine Marktkapitalisierung von 13,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Manhattan Associates Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Manhattan Associates Inc. 187,30 -2,40% Manhattan Associates Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:41 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen