NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Manhattan Associates-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Manhattan Associates-Aktie bei 201,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,970 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 223,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 109,29 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,93 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Manhattan Associates eine Marktkapitalisierung von 13,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at