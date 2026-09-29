Manhattan Associates Aktie

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WKN: 913804 / ISIN: US5627501092

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Performance unter der Lupe 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag bei 197,66 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,592 Manhattan Associates-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 213,50 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Anteils am 28.09.2026 auf 201,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,13 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Manhattan Associates betrug jüngst 11,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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