NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Manhattan Associates-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 105,09 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hat, hat nun 0,952 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 167,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,75 Prozent vermehrt.

Manhattan Associates markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at