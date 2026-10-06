NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Manhattan Associates-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 154,75 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investierten, hätten nun 0,646 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Manhattan Associates-Aktie auf 205,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,76 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 32,76 Prozent gleich.

Manhattan Associates markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at