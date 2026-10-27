NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Manhattan Associates-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 188,49 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Manhattan Associates-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,531 Manhattan Associates-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Manhattan Associates-Aktie auf 236,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,42 Prozent.

Am Markt war Manhattan Associates jüngst 13,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at