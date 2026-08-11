Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Manhattan Associates-Investition
|
11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Manhattan Associates-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Manhattan Associates-Anteile bei 157,54 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hat, hat nun 6,348 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Manhattan Associates-Aktie auf 195,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 242,16 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 24,22 Prozent.
Zuletzt verbuchte Manhattan Associates einen Börsenwert von 11,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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