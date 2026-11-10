Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Performance unter der Lupe
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Manhattan Associates von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 10.11.2016 wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Manhattan Associates-Papier an diesem Tag 53,26 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Manhattan Associates-Aktie investiert, befänden sich nun 187,758 Manhattan Associates-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47 262,49 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 09.11.2026 auf 251,72 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 372,62 Prozent gleich.
Der Manhattan Associates-Wert an der Börse wurde auf 14,60 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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