Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Frühe Anlage
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätte eine Investition in Manhattan Associates von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Manhattan Associates-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 223,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,481 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 097,97 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Papiers am 23.11.2026 auf 245,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,80 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Manhattan Associates bezifferte sich zuletzt auf 14,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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