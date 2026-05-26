NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Manhattan Associates-Investment gewesen.

Am 26.05.2016 wurde die Manhattan Associates-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Manhattan Associates-Aktie bei 65,44 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 152,812 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 185,82 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Papiers am 22.05.2026 auf 138,64 USD belief. Das entspricht einem Plus von 111,86 Prozent.

Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich jüngst auf 8,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at