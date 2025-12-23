NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Manhattan Associates-Investment verdienen können.

Die Manhattan Associates-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Manhattan Associates-Papier an diesem Tag 119,95 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Manhattan Associates-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 83,368 Manhattan Associates-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Manhattan Associates-Papiers auf 176,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 680,28 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 14 680,28 USD, was einer positiven Performance von 46,80 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Manhattan Associates eine Börsenbewertung in Höhe von 10,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at