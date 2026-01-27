Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Manhattan Associates-Investment im Blick
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 27.01.2021 wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 116,89 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,856 Manhattan Associates-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 151,66 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 26.01.2026 auf 177,27 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,66 Prozent gesteigert.
Der Manhattan Associates-Wert an der Börse wurde auf 10,55 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!