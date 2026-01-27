NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.01.2021 wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 116,89 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,856 Manhattan Associates-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 151,66 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 26.01.2026 auf 177,27 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,66 Prozent gesteigert.

Der Manhattan Associates-Wert an der Börse wurde auf 10,55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at