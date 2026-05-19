NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Manhattan Associates-Aktien verdienen können.

Die Manhattan Associates-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,91 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investierten, hätten nun 7,698 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 136,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 052,34 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 052,34 USD entspricht einer Performance von +5,23 Prozent.

Jüngst verzeichnete Manhattan Associates eine Marktkapitalisierung von 7,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at