Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Rentabler Manhattan Associates-Einstieg?
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Manhattan Associates-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,91 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investierten, hätten nun 7,698 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 136,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 052,34 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 052,34 USD entspricht einer Performance von +5,23 Prozent.
Jüngst verzeichnete Manhattan Associates eine Marktkapitalisierung von 7,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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