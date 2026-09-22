Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Lohnender Manhattan Associates-Einstieg?
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Manhattan Associates-Papier an diesem Tag 215,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,634 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Manhattan Associates-Papiers auf 209,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 970,11 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 970,11 USD entspricht einer negativen Performance von 2,99 Prozent.
Der Marktwert von Manhattan Associates betrug jüngst 12,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.
Analysen zu Manhattan Associates Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Manhattan Associates Inc.
|178,70
|-2,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.