Manhattan Associates Aktie

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WKN: 913804 / ISIN: US5627501092

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Lohnender Manhattan Associates-Einstieg? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Manhattan Associates eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Manhattan Associates-Papier an diesem Tag 215,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,634 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Manhattan Associates-Papiers auf 209,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 970,11 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 970,11 USD entspricht einer negativen Performance von 2,99 Prozent.

Der Marktwert von Manhattan Associates betrug jüngst 12,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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