NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Manhattan Associates verdient

Vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Manhattan Associates-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,80 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 438,596 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82 057,02 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Anteils am 21.08.2023 auf 187,09 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +720,57 Prozent.

Alle Manhattan Associates-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at