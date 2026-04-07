NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Manhattan Associates-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 146,40 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,831 Manhattan Associates-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 931,83 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 06.04.2026 auf 136,42 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,82 Prozent verkleinert.

Manhattan Associates wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at