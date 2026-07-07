Manhattan Associates Aktie

Manhattan Associates für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913804 / ISIN: US5627501092

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Frühe Anlage 07.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Manhattan Associates-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Manhattan Associates-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 192,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Manhattan Associates-Papier investiert hätte, hätte er nun 51,967 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 993,04 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Papiers am 06.07.2026 auf 153,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,07 Prozent verringert.

Insgesamt war Manhattan Associates zuletzt 8,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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