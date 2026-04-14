NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Manhattan Associates von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Manhattan Associates-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 14.04.2023 wurden Manhattan Associates-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 156,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,951 Manhattan Associates-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 064,85 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Papiers am 13.04.2026 auf 126,11 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 8 064,85 USD, was einer negativen Performance von 19,35 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich jüngst auf 7,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at