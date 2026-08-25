NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: Wäre eine Investition in Manhattan Associates von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Vor Jahren Manhattan Associates-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 214,87 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investierten, hätten nun 0,465 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,21 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Anteils am 24.08.2026 auf 213,18 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 0,79 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Manhattan Associates belief sich zuletzt auf 12,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at