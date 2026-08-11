MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|MarketAxess-Anlage im Blick
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11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: Hätte sich eine MarketAxess-Kapitalanlage von vor 10 Jahren rentiert?
Vor 10 Jahren wurden MarketAxess-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren MarketAxess-Anteile an diesem Tag 161,99 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, befänden sich nun 61,732 MarketAxess-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 162,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 031,48 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,31 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MarketAxess belief sich zuletzt auf 5,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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