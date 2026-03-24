NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MarketAxess von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem MarketAxess-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 120,20 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,832 MarketAxess-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 141,98 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Anteils am 23.03.2026 auf 170,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,98 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess belief sich zuletzt auf 6,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at