MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|Profitabler MarketAxess-Einstieg?
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MarketAxess von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.10.2016 wurde das MarketAxess-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die MarketAxess-Aktie an diesem Tag bei 160,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das MarketAxess-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,237 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 023,08 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 05.10.2026 auf 164,04 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2,31 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 5,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MarketAxess Holdings Inc.
Analysen zu MarketAxess Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MarketAxess Holdings Inc.
|145,45
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.