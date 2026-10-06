MarketAxess Holdings Aktie

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WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

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Profitabler MarketAxess-Einstieg? 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MarketAxess von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren MarketAxess-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.10.2016 wurde das MarketAxess-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die MarketAxess-Aktie an diesem Tag bei 160,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das MarketAxess-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,237 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 023,08 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 05.10.2026 auf 164,04 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 5,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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