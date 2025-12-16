MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|Frühe Investition
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel hätte eine Investition in MarketAxess von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem MarketAxess-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 278,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,895 MarketAxess-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 432,39 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Papiers am 15.12.2025 auf 179,20 USD belief. Damit wäre die Investition 35,68 Prozent weniger wert.
Am Markt war MarketAxess jüngst 6,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|MarketAxess Holdings Inc.
|150,50
|0,00%
