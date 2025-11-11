MarketAxess Holdings Aktie

MarketAxess Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

<
MarketAxess-Performance im Blick 11.11.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem MarketAxess-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der MarketAxess-Aktie betrug an diesem Tag 274,24 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,365 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 169,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,69 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 38,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 6,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

MarketAxess Holdings Inc. 146,00 -0,14% MarketAxess Holdings Inc.

