NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren verloren

Am 12.05.2021 wurde die MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen MarketAxess-Anteile an diesem Tag bei 444,82 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,248 MarketAxess-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 145,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 326,45 USD wert. Damit wäre die Investition um 67,36 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete MarketAxess eine Marktkapitalisierung von 5,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at