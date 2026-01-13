MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor 3 Jahren bedeutet
Das MarketAxess-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MarketAxess-Aktie betrug an diesem Tag 329,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,393 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 5 169,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 170,10 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 48,30 Prozent.
MarketAxess markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
