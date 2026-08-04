NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen MarketAxess-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades MarketAxess-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das MarketAxess-Papier an diesem Tag bei 492,13 USD. Bei einem MarketAxess-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,032 MarketAxess-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 329,75 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 03.08.2026 auf 162,28 USD belief. Mit einer Performance von -67,02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von MarketAxess belief sich jüngst auf 5,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at