MarketAxess Holdings Aktie

WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

Frühe Investition 20.01.2026 16:04:27

NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen MarketAxess-Investment gewesen.

Am 20.01.2021 wurde die MarketAxess-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 517,37 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in MarketAxess-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,193 MarketAxess-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (176,08 USD), wäre das Investment nun 34,03 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 65,97 Prozent vermindert.

Am Markt war MarketAxess jüngst 6,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu MarketAxess Holdings Inc.

