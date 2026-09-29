MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|MarketAxess-Anlage im Blick
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem MarketAxess-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die MarketAxess-Aktie bei 423,66 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hat, hat nun 0,236 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 38,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 163,94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,30 Prozent abgenommen.
Der MarketAxess-Wert an der Börse wurde auf 5,77 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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